Ryszard Terlecki o zmianach w ordynacji wyborczej: odłożyliśmy je w tej chwili definitywnie

Personel lotniska w Sri Lance uniemożliwił ucieczkę prezydenta tego kraju, Goatabayi Rajapaksy, za granicę - podaje AFP. Według informacji agencji personel lotniska odmówił udania się do strefy VIP, w której przebywał prezydent, podczas gdy Rajapaksa nie chciał przejść do publicznie dostępnych części lotniska z obawy przed przebywającymi na jego terenie obywatelami, przed którymi próbował uciekać z kraju. Prezydent miał otworzyć drogę do "pokojowego przekazania władzy" na Sri Lance poprzez swoją rezygnację z urzędu.