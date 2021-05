Terlecki o wnioskach NIK: bardzo mizernie uzasadnione, a może w ogóle bezpodstawne

Poczekajmy, co w tej sprawie zrobi prokuratura - powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, który odniósł się do zawiadomień do prokuratury w sprawie organizacji wyborów kopertowych. Mówił także o kandydaturze profesora Marka Konopczyńskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich, który otrzymał rekomendację Porozumienia.

We wtorek prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przekazał, że NIK kieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Ma to związek z organizacją ubiegłorocznych wyborów kopertowych, które ostatecznie się nie odbyły.

Wcześniej Izba skierowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

"Wnioski są bardzo mizernie uzasadnione, a może w ogóle bezpodstawne"

Do tej sprawy odniósł się w środę wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. - Wnioski są bardzo mizernie uzasadnione, a może w ogóle bezpodstawne. Poczekajmy, co w tej sprawie zrobi prokuratura - powiedział.

Jak dodał, "opozycja ma prawo, żeby urządzać tego rodzaju spektakl, składanie wotum nieufności dla ministrów i parokrotnie to w tej kadencji przechodziliśmy i przejdziemy kolejny raz jeżeli trzeba będzie". Złożenie wniosków o wotum nieufności wobec ministrów Sasina, Kamińskiego i Dworczyka zapowiedział we wtorek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Terlecki o poparciu przez PiS kandydata Porozumienia na RPO: myślę, że to jest mało prawdopodobne

Terlecki odniósł się także do kandydatury profesora Marka Konopczyńskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich, który otrzymał rekomendację Porozumienia. Pytany o to, czy kandydatura profesora jest kandydaturą całej Zjednoczonej Prawicy, zaprzeczył. – To jest na razie kandydatura Porozumienia - powiedział.

Pytany o ewentualne poparcie PiS dla tej kandydatury, odparł: - Zastanowimy się dzisiaj. Myślę, że to jest mało prawdopodobne.

prof. dr hab. Marek Konopczyński (zdjęcie z 2015 roku) Paweł Supernak/PAP

Terlecki przyznał także, że mało prawdopodobne jest, by głosowanie w sprawie wyboru RPO odbyło się już w piątek. - Do jutra muszą być złożone kandydatury i oczywiście wtedy marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy będą te kandydatury procedowane - mówił.

