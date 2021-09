Ryszard Terlecki i Unia Europejska. W środę mówił o brexicie i potrzebie "rozwiązań drastycznych", w czwartek o tym, że polexit to "wymyślona szopka"

- Jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, no to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, no ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i co ograniczy nasz rozwój – mówił Terlecki. Jego słowa komentowali politycy opozycji, stwierdzając, że wicemarszałek zasugerował możliwość polexitu.