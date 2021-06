"To jest oburzające, że mamy kogoś takiego w polskich władzach"

Człowiek, który swoją partyjniacką nienawiść przedkłada nad rację stanu - tak wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego określił w "Kropce nad i" Szymon Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 komentował wpis Terleckiego na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Zdaniem Hołowni wicemarszałek Sejmu "pluje w twarze wszystkich" prześladowanych przez białoruski reżim.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska spotkała się w piątek między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Ten ostatni zapowiedział również, że Cichanouska będzie gościem wydarzenia Campus Polska Przyszłości, które odbędzie się w Polsce na przełomie sierpnia i września. Po południu na twitterowym koncie wicemarszałka Sejmu, szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego pojawił się wpis o treści: "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników".

"Człowiek, który swoja partyjniacką nienawiść przedkłada nad rację stanu"

Te słowa szefa klubu PiS komentował w "Kropce nad i" w TVN24 Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Jego zdaniem Terlecki tym wpisem pokazał "środkowy palec". Gość TVN24 nie uściślił jednak, do kogo ten gest miałby być skierowany.

- Kiedyś był taki rozrywkowy program "The Muppet Show", w którym na balkonie zasiadało dwóch gentelmanów [postacie: Statler i Waldorf - przyp. red.], którzy złośliwie komentowali wszystko, co działo się na scenie. Mam wrażenie, że pan Terlecki za długo ten program oglądał - mówił dalej Hołownia. Jego zdaniem "we władzach Polski jest człowiek, który swoją partyjniacką nienawiść przedkłada nad rację stanu".

- On nie zdaje sobie sprawy, co to jest polska racja stanu, czym jest dzisiaj nasze położenie geopolityczne i co tak naprawdę znaczy sytuacja na Białorusi i pluje w twarze wszystkich, których dzisiaj reżim [Alaksandra Łukaszenki - przyp. red.] prześladuje. To jest oburzające, że my mamy kogoś takiego w polskich władzach - powiedział.

Hołownia o wpisie Terleckiego TVN24

"Jak Tusk wróci, to Kaczyński dostanie swoją ulubioną laleczkę voodoo"

Hołownia był również pytany, czy obawia się ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki i że jeśli do tego dojdzie, były lider Platformy Obywatelskiej i były polski premier "zje całą opozycję". - Myślę, że Donald Tusk nie jest krwiożerczą bestią. Po za tym wydaje mi się, że nauczył się zarządzać swoim apetytem, co też pokazuje jego sportowa sylwetka - powiedział lider ruchu Polska 2050.

- Jak wróci, jak się zdecyduje, to wtedy będziemy mieli przynajmniej jakieś karty na stole, wszystko będzie jakoś rozdane i wtedy też my będziemy się wobec tego ustawiać - dodał. Hołownia przyznał przy tym, że "nie wie, gdzie dzisiaj jest Platforma". - Ja czekam, bez złości, bez jakiegoś podgryzania, aż oni się opiszą i określą, żebyśmy wiedzieli, gdzie oni są - zaznaczył.

Hołownia: TVN24

Zdaniem Hołowni, "jak Tusk wróci, to Kaczyński dostanie swoją ulubioną laleczkę voodoo, którą się będzie bawił i którą będzie polaryzował". - Moim zdaniem to będzie jeden z tych elementów, które mu mogą podpowiedzieć, że warto zrobić wcześniejsze wybory. Dlatego, że będzie miał wreszcie swoją ukochaną polaryzację, będzie mógł pójść do szafy, odkurzyć wszystkie mity założycielskie ich sporu, które miał, i nimi grać - ocenił gość "Kropki nad i".

Donald Tusk, były premier i były szef Rady Europejskiej, a obecnie lider Europejskiej Partii Ludowej, w piątkowym "Jeden na jeden" w TVN24 przyznał, że chciałby, "żeby w Polsce doszło do zmiany politycznej". - Nie mam potrzeby spełnienia ambicji personalnych, natomiast mam wielką potrzebę spełnienia pewnego celu, jakim jest przywrócenie ładu demokratycznego i wolnościowego w Polsce - mówił. Nie odpowiedział jednak wprost na pytanie, czy chciałby przejąć z powrotem przewodnictwo w Platformie Obywatelskiej.

Tusk: chciałbym, żeby w Polsce doszło do zmiany politycznej TVN24

"Wiemy, że Kaczyński poważnie rozważa wariant 10 października"

Szymon Hołownia był także pytany w "Kropce nad i", czy ewentualne wcześniejsze wybory parlamentarne na jesieni nie byłyby zbyt wcześne dla jego ruchu. Przekonywał, że jego formacja lubi "wejście do walki z marszu".

- Wiemy, że Kaczyński - nie jest to tajemnicą, bo wiemy to z lokalnych struktur PiS-u, ale też z Nowogrodzkiej [siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie - przyp. red.] - poważnie rozważa wariant 10 października - dodał lider ruchu Polska 2050.

Autor:akr//now

Źródło: TVN24