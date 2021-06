Gowin o tweecie na koncie Terleckiego: niezależnie od tego, kto jest autorem, jest to wpis godny potępienia

Jestem przekonany, że doszło do jakiegoś włamania na konto Ryszarda Terleckiego, bo nie wyobrażam sobie, żeby spod jego palców mógł wyjść taki wpis - ocenił w "Faktach po Faktach" wicepremier Jarosław Gowin. W ten sposób odniósł się do wpisu opublikowanego w piątek na twitterowym koncie polityka Prawa i Sprawiedliwości, gdzie w ostrych słowach skrytykowano aktywność liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej z udziałem prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska odbyła w piątek szereg spotkań w Polsce, między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Ten ostatni zapowiedział również, że Cichanouska będzie gościem wydarzenia Campus Polska Przyszłości, które odbędzie się w Polsce na przełomie sierpnia i września. Po południu na Twitterze wicemarszałka Sejmu, szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego pojawił się wpis w brzmieniu:. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników". TVN24 w piątek po południu i wieczorem bezskutecznie próbowało uzyskać w tej sprawie komentarz od wicemarszałka Terleckiego i innych polityków PiS.

Do wpisu odniósł się w "Faktach po Faktach" wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii oraz przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin.

Gowin: Jest to wpis godny potępienia

- Jestem przekonany, że doszło do jakiegoś włamania na konto pana (wice)marszałka Terleckiego, bo nie wyobrażam sobie, żeby spod jego palców mógł wyjść taki wpis. Pomijając fakt, ze pani Cichanouska i każdy inny polityk zagraniczny ma prawo spotykać się z tymi polskimi politykami, których uważa za odpowiednich partnerów, to prezydent Trzaskowski na pewno nie może być uznany za przedstawiciela antydemokratycznej opozycji - stwierdził Gowin. Zaznaczył, że Trzaskowski jest demokratycznie wybranym prezydentem Warszawy i "należy mu się szacunek w ramach politycznego sporu".

- W najmniejszej mierze nie identyfikuję się z żadnym elementem tego wpisu. Niezależnie od tego, kto jest jego autorem, jest to wpis godny potępienia - podkreślił wicepremier.

Prowadzący program Piotr Marciniak zapytał, czy wpis jest w interesie Polski, czy raczej w interesie PiS-u. - Każdy z nas powinien się kierować wyłącznie interesem Polski, ale nawet jeżeli ktoś doszukiwałby się tutaj interesu jednej z partii, to moim zdaniem tego typu wpis jest raczej uderzeniem w autorytet i wiarygodność tej partii - odparł Gowin. Zapytany natomiast o ewentualną odpowiedzialność polityczną, gdyby autorem tych słów był rzeczywiście wicemarszałek Terlecki, Gowin oświadczył, że "od wymierzania konsekwencji politykom PiS nie jest prezes Porozumienia".

Gowin: moje rozmowy z opozycją nigdy nie przybrały formy spisku

- W przypadku europejskich funduszy zrobiłem to, co do mnie należało - odparł gość "Faktów po Faktach". Przypomniał, że "w kluczowym momencie" odbył wizytę w Brukseli, gdzie spotkał się z sześcioma komisarzami. - Ta wizyta miała istotny wpływ na wypracowanie kompromisu, który pozwolił uniknąć kataklizmu, dla Polski i dla całej Europy - stwierdził. Jak sprecyzował, "takim kataklizmem byłoby zawetowanie unijnego budżetu, zwłaszcza w sytuacji pandemii".