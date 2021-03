"Europejska niby-chadecja trzęsie portkami". Terlecki o spotkaniu premiera w Budapeszcie

Premier Mateusz Morawiecki spotka się w czwartek z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem i liderem włoskiej Ligi Matteo Salvinim. Krytycznie do spotkania odniósł się w środę Borys Budka. Słowa szefa Platformy Obywatelskiej skomentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. "Cała europejska niby-chadecja trzęsie portkami, że w Parlamencie Europejskim powstaje prawicowa siła, która ją zepchnie do opozycji" - napisał szef klubu Prawa i Sprawiedliwości.

"Komisja i Parlament Europejski stają po stronie polskich obywateli"

Budka nawiązał w swoim wpisie również do oświadczenia Komisji Europejskiej, która podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej "w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów". KE postanowiła również zwrócić się do TSUE o zastosowanie tzw. środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie.