Czy prezydencki projekt wyląduje w koszu? Terlecki odpowiada

Terlecki zapytany, jak on sam by zagłosował w sprawie projektu Andrzeja Dudy, odpowiedział, że jego zdaniem "Trybunał rozstrzygnął wątpliwości". - Więc już nie jest potrzebny dodatkowy element w postaci tej ustawy, ale poczekamy na orzeczenie, na opublikowanie - powiedział.

Dopytywany, czy dobrze się stało, że orzeczenie TK w sprawie warunków dopuszczalności aborcji w ogóle zapadło i że stało się to akurat w tym momencie, odpowiedział, że "moment zawsze był zły". - My zawsze chcieliśmy bronić dzieci z zespołem Downa, więc kiedyś to musiało nastąpić. Okazało się, że wywołało to bardzo mocne kontrowersje, ale myślę, że sprawa jest słuszna i zostanie wprowadzona w życie - powiedział Terlecki.