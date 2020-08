Terlecki: Stało się, jak się stało. Po tym, co zaszło w Senacie, projekt kończy swoją historię

To opozycja chciała, żeby do ustawy dodać parę elementów, poprawiających sytuację posłów i senatorów - mówił wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki na konferencji prasowej po głosowaniu w Senacie. Izba w wieczornym bloku głosowań odrzuciła ustawę zakładającą podwyżkę wynagrodzeń parlamentarzystów i wysokich urzędników.

Terlecki: opozycja w ciągu dwóch dni zmieniła zdanie, oszukując opinię publiczną

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki tłumaczył, że "inicjatorami podjęcia tego tematu była opozycja". - Myśmy się na to zgodzili. Przez kilka dni prowadziliśmy rozmowy na ten temat - powiedział.

Dodał, że to opozycja chciała, aby sprawa dyskutowana była "w połowie sierpnia" oraz żeby "nie przeciągać tej sprawy na wrzesień". - To opozycja chciała, żeby do tej ustawy dodać parę elementów, poprawiających sytuację posłów i senatorów - mówił dalej. Wymienił, że chodziło tu między innymi o "trzynaste wynagrodzenie".