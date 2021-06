Terlecki napisał list do Cichanouskiej. "Przepraszać z pewnością nie będę"

Ryszard Terlecki oświadczył, że nie będzie przepraszać Swiatłany Cichanouskiej za swój wpis w mediach społecznościowych. Wicemarszałek Sejmu poinformował jednak, że napisał do liderki białoruskiej opozycji list "wyjaśniający, z kim ma do czynienia" w kwestii projektu Campus Polska.

W piątek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki napisał na Twitterze, że "jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników". Słowa te padły w nawiązaniu do zaproszenia liderki białoruskiej opozycji na Campus Polska Przyszłości - wydarzenie organizowane na przełomie sierpnia i września przez ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska.