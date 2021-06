Terlecki pisze list, politycy komentują. "Wyciąga rękę do Łukaszenki", "skompromitował nie tylko siebie"

Dobry dyplomata to człowiek, który się dwa razy zastanowi, zanim nic nie powie. Te słowa Winstona Churchilla powinno się zadedykować wicemarszałkowi Ryszardowi Terleckiemu - powiedział Miłosz Motyka (PSL). Skomentował w ten sposób list, który Terlecki skierował do Swiatłany Cichanouskiej. Zdaniem Krzysztofa Brejzy (KO) wicemarszałek wykonał "gest w stronę Łukaszenki, który jest sprzeczny z interesami narodowymi Polski".

Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki skrytykował w zeszłym tygodniu we wpisie na Twitterze Swiatłanę Cichanouską, liderkę białoruskiej opozycji, za przyjęcie zaproszenia do udziału w inicjatywie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Campus Polska.

W środę Terlecki udostępnił w mediach społecznościowych pełną treść listu, który skierował do Cichanouskiej. Tłumaczy w nim dlaczego - jego zdaniem - "źle przysłużyła się sprawie białoruskiej w Polsce, afiszując się z politykami partii, która sześciokrotnie przegrała wybory". Znaczna większość listu to krytyka obecnej opozycji, zarówno za jej obecne działania, jak i te z czasów rządów PO-PSL.

"Wzmacnianie dyktatora i wyciąganie do niego ręki"

List Terleckiego do Cichanouskiej komentowali w czwartek politycy.

Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej powiedział, że brzmi on jak "czysta propaganda lat osiemdziesiątych" XX wieku. - Zrzucanie winy na opozycję. To już było, to jest język PRL-u. Szukanie konfliktu, kreowanie konfliktu wewnętrznego w Polsce. Obarczanie opozycji abstrakcyjnymi rzeczami - mówił.

Jego zdaniem "jest to sprzeczne z polską racją stanu". - Kiedyś Polska była liderem partnerstwa wschodniego. Dzisiaj marszałek Terlecki wyciąga rękę do Alaksandra Łukaszenki. To jest gest w stronę Łukaszenki, sprzeczny z interesami narodowymi Polski - ocenił Brejza. Podkreślił, że "interesem polski jest wzmacnianie demokratycznych sił na Białorusi, a nie wzmacnianie dyktatora i wyciąganie do niego ręki".

Paweł Olszewski z KO ocenił, że "Terlecki postradał zmysły". - Dolewa oliwy do ognia. Najpierw obraził panią prezydent elekt, teraz obraża nas. Jest to niebywałe, że taka osoba pełni funkcję publiczną - podkreślił poseł.

"Dobry dyplomata to człowiek, który się dwa razy zastanowi, zanim nic nie powie"

Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego przytoczył cytat z brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. - Dobry dyplomata to człowiek, który się dwa razy zastanowi zanim nic nie powie. Te słowa powinno się zadedykować marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu, który zarówno tym wpisem, jak i swoimi tłumaczeniami, które były chyba jeszcze głupsze niż to, co pierwotnie napisał, po prostu skompromitował nie tylko siebie, ale Polskę, polską dyplomację - ocenił poseł.

Jego zdaniem wicemarszałek "pokazał prymat partii nad interesem państwa", bo "nie napisałby niczego bez akceptacji prezesa Kaczyńskiego".

Andzel: list był jak najbardziej uzasadniony

Poseł Waldemar Andzel z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że list Terleckiego jest "jak najbardziej był uzasadniony, bo wyjaśniał głębiej to, co inni atakowali". - Wyjaśniał, że działania i spotkania, które ona prowadzi z opozycja są niestosowne - przekonywał przedstawiciel PiS.

