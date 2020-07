Terlecki mówi o reformie programowej w szkołach. "To może oznaczać zmiany, które indoktrynują młodzież"

Andrzej Duda nie był faworytem młodych w wyborach prezydenckich - to wiadomo nie od dziś. Od czwartku natomiast znana jest diagnoza Ryszarda Terleckiego z Prawa i Sprawiedliwości. - Mądrzejsi ludzie, bardziej zorientowani w rzeczywistości politycznej, historycznej, bardziej przywiązani do pewnych tradycji i bardziej utożsamiający się z tą tradycją, z pewnością będą głosować na nas – uważa wicemarszałek Sejmu.

- Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, będzie chciało jeszcze bardziej psuć edukację, to myślę, że może być bunt młodych ludzi – podejrzewa Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Młodzi - w tym wypadku osoby od 18 do 29 roku życia - w drugiej turze wyborów prezydenckich w przeważającej większości oddali głos na Rafała Trzaskowskiego.

"Rola edukacji obywatelskiej została zmarginalizowana"

Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS, mówiąc o powyborczych analizach kładł duży nacisk na wątek edukacji. - Przeprowadziliśmy bardzo ciężką, trudną, skomplikowaną reformę organizacyjną szkolnictwa, edukacji, ale zatrzymaliśmy się w pół kroku, nie przeprowadziliśmy reformy programowej. To jest jeden z tych elementów, które będą się na nas mściły – stwierdził w rozmowie z Agatą Adamek.

Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej uważa, że "to bardzo groźna zapowiedź". - To może oznaczać, że będą takie zmiany programowe, które rzeczywiście indoktrynują młodzież na jedno spojrzenie na świat – dodaje.

W ostatnich latach polska szkoła przeszła prawdziwą rewolucję. Zlikwidowano gimnazja. Szkołę podstawową ponownie wydłużono do ośmiu klas, a liceum do czterech. I choć Ryszard Terlecki twierdzi, że nie przeprowadzono reformy programowej, to jednak eksperci przypominają o takich.