Terlecki: Mejza z pewnością nie będzie już w rządzie

Wirtualna Polska opisała pod koniec listopada działalność dawnej firmy wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy , która miała oferować kosztowne i niepoparte dowodami naukowymi terapie osobom nieuleczalnie chorym. We wtorek WP podała, że do rodziców chorych dzieci, którzy ujawnili swoje kontakty z firmą Łukasza Mejzy, trafiły pisma przedprocesowe.

Pytany, kiedy zapadnie decyzja i na co jeszcze rząd czeka, odparł: - na nic. - On już i tak nie jest w rządzie - dodał Terlecki. Na uwagę, dziennikarzy, że Mejza jest na urlopie, Terlecki odpowiedział: - no to po urlopie.