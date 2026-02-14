Logo strona główna
Polska

Ryszard Terlecki kontra Sebastian Kaleta. "Utrata kontroli nad przekazem" w PiS, "spektakularny" spór

Sebastian Kaleta przerwał wypowiedź Ryszarda Terleckiego
Kasińska-Metryka: spór w PiS był dosyć spektakularny
Źródło: TVN24
W tej sytuacji ewidentnie doszło do utraty kontroli nad przekazem i zobaczyliśmy to, co zapewne pod przysłowiowym dywanem od dawna się dzieje - powiedziała w TVN24 politolożka profesor Agnieszka Kasińska-Metryka. Komentowała burzę w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, którą wywołało spięcie Ryszarda Terleckiego z Sebastianem Kaletą.

Politolożka, profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oceniła w sobotę we "Wstajesz i weekend", że ten spór w PiS "był dosyć spektakularny".

- Czy to było bardzo zaskakujące? Chyba nie, bo właściwie jest to przejaw tej frakcyjności, o której od dawna się dużo mówi, że sytuacja tego wewnętrznego napięcia też eskaluje - powiedziała. Choć zauważyła, że do tej pory "tego typu ostra wymiana zdań nie miała miejsca przed kamerami".

"'Gówniarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?
"'Gówniarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?

Marcin Złotkowski

- Prawo i Sprawiedliwość bardzo dyscyplinuje i bardzo też limituje to, kto i co w mediach mówi - mówi politolożka i ocenia, że "doszło do ewidentnej utraty kontroli nad tym przekazem" w PiS. - Rzeczywiście zobaczyliśmy to, co zapewne pod tym przysłowiowym dywanem od dawna się dzieje - dodała.

Mówiła, że sam sposób konfrontacji, "brak takiej kultury, której chyba jednak nadal byśmy mogli spodziewać się po osobach, które reprezentują społeczeństwo, robił wrażenie negatywne".

Kasińska-Metryka powiedziała, że poseł Kaleta "znany jest z takiego bardzo ofensywnego stylu wypowiedzi i przekraczania ram, już nawet nie poprawności politycznej, ale nazwijmy wprost: kultury".

Politolożka podsumowała, że to była "krótka i dosyć łagodna odsłona kuchni politycznej". Dodała, że poza kamerami "te wymiany zdań na pewno są o wiele bardziej ostre".

Kaleta ucisza Terleckiego. "Może pan się w tej sprawie nie wypowiada"
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Kłótnia w PiS

We wtorek reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska zapytała posła PiS Ryszarda Terleckiego, czy "zabrałby pieniądze Zbigniewowi Ziobrze za to, że nie przychodzi do Sejmu". Do rozmowy nagle wtrącił się Sebastian Kaleta, który zasugerował byłemu wicemarszałkowi Sejmu, aby nie wypowiadał się w tej sprawie. W piątek pytany o to przez Radomira Wita Terlecki, skwitował całą sytuację krótko: - Gówniarzeria.

Klatka kluczowa-225839
Terlecki o Kalecie: gówniarzeria
Źródło: TVN24

Po tych słowach w szeregach partyjnych zawrzało. Pojawiły się głosy zarówno krytykujące, jak i broniące Terleckiego. Sprawę komentował między innymi były premier Mateusz Morawiecki.

W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"

W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"

Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem

Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem

Kaczyński grozi zawieszeniem

Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał w piątek wieczorem, że "każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek doprecyzował, że chodzi o wymianę zdań między politykami PiS na temat Terleckiego i Kalety.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: Justyna Sochacka

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prawo i SprawiedliwośćRyszard Terlecki
