"Jest pani kretynką". Ryszard Terlecki w centrum handlowym

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka opublikowała na swoim profilu na Twitterze nagranie z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim w roli głównej. Słychać na nim, jak polityk PiS zwraca się do kobiety, która zaczepiła go w centrum handlowym.

- Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co się dzieje w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne - mówi na filmiku pani Magda, zwracając się do Ryszarda Terleckiego.