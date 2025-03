Kandydat "unika odpowiedzi", więc dostał trzy pytania ze studia

Ryszard Petru zauważył, że kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen "unika odpowiedzi" na pytania w trakcie trwania swojej kampanii wyborczej. W tej sytuacji ze studia zwrócił się do niego z trzema pytaniami o propozycje i postulaty - jego i Konfederacji.

Petru ocenił, że Hołownia "jest dobrym kandydatem, natomiast przed nim jeszcze ponad półtora miesiąca kampanii". Zaznaczył, że do tej pory "nie było konfrontacji" z innymi kandydatami, "przede wszystkim z jednym", który "nie odpowiada na pytania".

Na stwierdzenie prowadzącego program Konrada Piaseckiego, że Hołowni zabiera "całe powietrze" Sławomir Mentzen, Petru odpowiedział, że poznał kandydata Konfederacji i "nie jest on rozmowną osobą".

Petru z pytaniami do Mentzena i Konfederacji

Petru zwrócił się też z pytaniami do Sławomira Mentzena, argumentując, że nie ma okazji ich mu zadać, gdyż ten "unika odpowiedzi".

Drugie dotyczy - jak zaznaczył Petru - "obietnic Konfederacji". Według gościa TVN24, który powiedział, że je zebrał, to obietnice, jakie będą kosztować "prawie 90 miliardów złotych". - Oczekiwałbym od nich, ale co do miliarda, pokazania tego, (skąd wziąć - red.) oszczędności na kwotę 90 miliardów złotych - wskazał Petru.