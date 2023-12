Ryszard Petru: Jestem przeciwnikiem grubej kreski. Jeżeli ktoś ewidentnie złamał prawo, to kara musi być

Jestem przeciwnikiem grubej kreski. Uważam, że w przypadku osób w PiS-ie, które popełniały przestępstwa, albo łamały prawo, nie może być grubej kreski - mówił w "Jeden na jeden" poseł Ryszard Petru (Polska 2050-Trzecia Droga), pytany o ewentualne postawienie przez większość sejmową przed Trybunałem Stanu obecnego prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Na siedzibie Narodowego Banku Polskiego (NBP) pojawił się nowy baner. Tym razem odnosi się nie tylko do inflacji i wzrostu cen, stóp procentowych, ale i samych prac banku. "Wszystkie działania NBP są zgodne z prawem i spełniają najwyższe standardy międzynarodowe" - głosi.

Billboardy na Narodowym Banku Polskim Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Petru: jestem przeciwnikiem grubej kreski

Ryszard Petru (Polska 2050-Trzecia Droga) był gościem "Jeden na jeden" w TVN24. - Ja sobie myślę tak, jeżeli ktoś jest niewinny, to nie wywiesza baneru przed domem, że jestem niewinny. Jeżeli taki baner wywiesza, to znaczy, że jest coś na rzeczy - skomentował. - Teraz powiem tak, ja jestem przeciwnikiem grubej kreski. Uważam, że w przypadku osób w PiS-ie, które popełniały przestępstwa, albo łamały prawo, nie może być grubej kreski - dodał.

Ryszard Petru TVN24

- Pojawiają się teraz takie głosy: odpuśćcie, zostawcie, no przecież są ważniejsze rzeczy, musimy się wszyscy pogodzić, ważne jest skończenie tej wojny polsko-polskiej. Ważne jest, ale to nie znaczy, że mamy zapomnieć o tym, że jeżeli ktoś ewidentnie złamał prawo, to nie może nie być z tego tytułu kary, musi być - kontynuował.

Petru wśród piszących wniosek do Trybunału Stanu? "Odmówię odpowiedzi na to pytanie"

Polityk Polski 2050-Trzeciej Drogi był pytany o "nastroje" panujące w ugrupowaniach składających się na większość sejmową, dotyczące wniosku o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. - Nie słyszałem takich postulatów, żeby to odpuszczać, ale też nie ma jakiejkolwiek finalnej decyzji politycznej - odpowiedział.

Jak stwierdził, "w dwóch artykułach jestem przekonany, że konstytucja została złamana". - Artykuł 220 konstytucji, ustęp drugi, który mówi, że nie wolno finansować deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski. A to miało miejsce. I artykuł 227 ustęp czwarty konstytucji, który mówi, że prezes (NBP - red.) nie należy do partii politycznej, nie może udzielać się politycznie - dodał.

- Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że to są dwa bardzo mocne zarzuty. Zarzuty fundamentalne, bo w Polsce dawno nikt nie został postawiony przed Trybunałem Stanu. Ten wniosek do Trybunału musi być bardzo mocny merytorycznie. Jak najmniej polityczny - powiedział Petru.

Ocenił, że "to, co Narodowy Bank Polski robił, to było groźne dla gospodarki, doprowadziło do zwiększenia inflacji". - Są też inne zarzuty, ale te są fundamentalne. I teraz ważne jest to, abyśmy przekonali opinię publiczną, dlaczego tego typu sytuacje nie mogą się powtarzać. Bo to oznacza, że w przyszłości ktoś inny może pójść jeszcze dalej - dodał.

Pytany o to, czy taki wniosek jest już napisany, odpowiedział: - Mogę powiedzieć tak, że wniosek jest przygotowywany, czyli argumenty merytoryczne wszystkie są zebrane. Dodał, że przygotowuje go "grupa osób". Dopytywany o to, czy jest w tej grupie, stwierdził: - Odmówię odpowiedzi na to pytanie.

Ryszard Petru w "Jeden na jeden" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

