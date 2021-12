Ryszard Nowicki nie żyje. Nestor polskiego sportu samochodowego zmarł w wieku 94 lat

Ryszard Nowicki urodził się 23 lutego 1927 w Kaplonosach koło Włodawy. Miał 17 lat, gdy ochotniczo stanął do Powstania Warszawskiego. Miał pseudonimy "Sokół" i "Sęp". Walczył w rejonie Dworca Gdańskiego i w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie 26 sierpnia został ranny.

Ewakuowany kanałami z Placu Krasińskich na Żoliborz, skąd potem przebił się do Puszczy Kampinoskiej. Po wojnie trafił do Buska-Zdroju. Tam zdał maturę, a następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i został pracownikiem naukowym.