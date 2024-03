Odmówienie przyrzeczenia nie ma znaczenia dla ważności posiedzenia komisji, jak i dla odpowiedzialności świadka za składanie fałszywych zeznań bądź za zatajenie prawdy - powiedział mecenas Ryszard Kalisz, komentując odmowę złożenia przez Jarosława Kaczyńskiego pełnego przyrzeczenia na początku jego piątkowych zeznań jako świadek przed komisją śledczą do spraw Pegasusa.

Mecenas Ryszard Kalisz pytany o to zdarzenie, stwierdził, że "odmówienie przyrzeczenia nie ma żadnego znaczenia zarówno dla ważności posiedzenia komisji, jak również odpowiedzialności świadka za składanie fałszywych zeznań, bądź za zatajenie prawdy".

Jak tłumaczył, przyrzeczenie jest "formą zobowiązania się do mówienia prawdy", ale nie jest aktem o charakterze prawno-ustrojowym jak np. ślubowanie, które składa prezydent na rozpoczęcie swojej kadencji, czy premier i ministrowie, kiedy otrzymują nominacje od prezydenta.

- Tutaj przyrzeczenie ma takie samo znaczenie, jak w procedurze karnej czy innej w sądzie, że ono jest tylko podkreśleniem świadomości u świadka tego, że może odpowiadać za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy. Jasno to wynika z ustawy o komisji śledczej, tak że nie mam co do tego wątpliwości - powiedział mec. Kalisz.