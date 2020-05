"To, co zrobiła policja, jest karygodne. Zanegowała wolność wypowiedzi"

Ta osoba nie popełniła, z tego co widzieliśmy na filmach, żadnego czynu zabronionego. Po prostu miała napis antypisowski, a to jeszcze w Polsce jest elementem wolności wypowiedzi - powiedział w "Tak jest" w TVN24 adwokat Ryszard Kalisz. Skomentował zatrzymanie rowerzystki przed budynkiem radiowej Trójki. Poseł PiS Zbigniew Girzyński mówił, że każdy ma obowiązek wylegitymowania się, nawet jeśli uznaje, że prośba policji jest nadmierna i do niczego niepotrzebna.

Policja w sobotę po południu zabrała do radiowozu kobietę, która stała przed siedzibą radiowej Trójki z rowerem i transparentami "PiSiory mordują utwory" oraz "Wolna Trójka bez dyrektora PiSiora". W niedzielę rano rzecznik Komendy Stołecznej Policji oświadczył, że powodem zatrzymania był fakt, że kobieta nie chciała podać swoich danych, gdy policjanci chcieli ją wylegitymować.

- Od początku mówiłam, że nie mam żadnego dokumentu tożsamości, natomiast nie chciałam podać swoich danych. Wypytywano mnie o dane, a ja powiedziałam, że nic takiego nie zrobiłam, żebym musiała panu (policjantowi - red.) swoje dane podawać - relacjonowała pani Beata w rozmowie z TVN24. Gdy na komisariacie zapytała o powód, dla którego kazano jej się wylegitymować, miała usłyszeć, że "konieczne jest ustalenie tożsamości", ponieważ może być "osobą zaginioną lub poszukiwaną".

Girzyński: każdy ma obowiązek wylegitymowania się

Poseł PiS Zbigniew Girzyński powiedział w poniedziałek w "Tak jest" w TVN24, że policja poprosiła kobietę o wylegitymowanie się, "do czego każdy policjant zawsze ma prawo".

- Mnie policja zatrzymała jakieś 10 miesięcy temu. Od czasu do czasu kręcę filmiki historyczne, które zamieszczam na swoim kanale na YouTube. Kręcąc kilka takich filmików w Warszawie podszedł do mnie policjant 10 miesięcy temu w lipcu, wylegitymował mnie, ponieważ moje zachowanie, ze względu na to, że kręciłem te filmiki sobie gdzieś tam przy budynkach publicznych, (...) to było na placu Piłsudskiego, (spowodowało, że - red.) uznał, że trzeba mnie wylegitymować. Oczywiście pokazałem dowód. Zapytał, dlaczego to robię, grzecznie odpowiedziałem - relacjonował poseł. Dodał, że nie protestował.

- Ta pani, niestety, ponoć odmówiła wylegitymowania się, mimo że - czy nam się to podoba, czy nie - każdy ma taki obowiązek, nawet jeśli uznaje, że ta prośba policji o wylegitymowanie się jest nadmierna i do niczego niepotrzebna - podkreślił Girzyński.

Kalisz: nie jest tak, że jak idzie samotna osoba z rowerem, to może być wylegitymowana

Adwokat Ryszard Kalisz powiedział, że "nie jest tak, że każdy człowiek spokojnie idący ulicą może być w każdej sytuacji wylegitymowany". - Policja może to robić tylko wtedy, kiedy jest tego rodzaju potrzeba. Może to zrobić wtedy, kiedy kierowca przekracza przepisy ruchu drogowego i zatrzymuje ten samochód, może to zrobić w trakcie różnego rodzaju zbiorowych działań ludzi. Ale nie jest tak, że jak idzie samotna osoba z rowerem, to może być wylegitymowana - mówił.

Dodał, że w Polsce nie ma przymusu posiadania przy sobie dowodu tożsamości. - Oczywiście, kiedy ona odmówiła, ja nie widzę żadnej racjonalnej potrzeby, żeby ją wraz z rowerem wieźć do komisariatu. Ta osoba nie popełniła, z tego, co widzieliśmy na filmach, żadnego czynu zabronionego, nie popełniła żadnego wykroczenia. Po prostu miała napis antypisowski, a to jeszcze w Polsce jest elementem wolności wypowiedzi - podkreślił.

- Dlatego to, co zrobiła policja, jest karygodne, dlatego, że zanegowała wolność wypowiedzi - ocenił Kalisz. Jego zdaniem policja stworzyła precedens i chciała dać obywatelom do zrozumienia, że "mają się bać i nie pokazywać napisów, transparentów antypisowskich".

- Dowódca tej komendy policji powinien natychmiast podać się do dymisji, nie mówiąc o wielu policjantach zwierzchnikach - ocenił adwokat.

