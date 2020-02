"To musi być porozumienie kultury politycznej"

- Chciałbym, żeby takiego incydentu nie było, ale oczywiście PiS jest obłudnikiem straszliwym, bo przedtem takie zachowanie pochwalał - komentował wydarzenia z Pucka ekonomista Ryszard Bugaj z Polskiej Akademii Nauk. Podkreślił, że takich spraw "nie da się uregulować prawnie, uchwałami". - To musi być porozumienie kultury politycznej. Nie można wszystkiego wpisać do konstytucji - mówił.

- Gdyby takie zachowania Polakom nie odpowiadały, to ci politycy, którzy te zachowania firmują czy wspierają, przegrywaliby wybory. Jak na razie jest dokładnie odwrotnie: są dwie strony nakręcające się, które od piętnastu lat rządzą polską polityką. One nam urządzają ten spektakl i ludzie ciągle na nich głosują, taka jest wola wyborców - tłumaczył.

Według Dudka, "wybory prezydenckie to coś, co budzi w Polsce największe emocje". - One są dla przeciętnego obywatela najbardziej zrozumiałe i tu jest najłatwiej wywołać tego typu nastroje - tłumaczył.

- Może mieć (znaczenie), to nie tylko kwestia co i kto powie. Tutaj nie będzie podziału, natomiast wróci pytanie opozycji o prawdę. Dziesiąta rocznica to moment, kiedy, i słusznie, opozycja będzie miała prawo zapytać PiS-u: rządzicie piąty rok, dostaliście wszystkie możliwe narzędzia do wyjaśnienia tej sprawy. Co macie nowego? - odpowiedział Antonii Dudek.