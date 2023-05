Obiekty ze wschodu na polskim niebie. Co wiemy do tej pory

Co wleciało do Polski ze strony Białorusi?

Poszukiwania obiektu "przypominającego balon"

Alert RCB dla trzech województw

W związku z poszukiwaniem "obiektu powietrznego przypominającego balon", Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę alert dla trzech województw : kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zaapelowano, by w razie znalezienia takiego przedmiotu nie podnosić go, tylko natychmiast zawiadomić policję.

Pierwszy incydent: obiekt odprowadzony poza granicę Polski

Prezydent o obiektach na polskim niebie. "Wojna nigdy nie była tak blisko"

- Te decyzje są podejmowane, obiekty są obserwowane, z każdego działania, które się odbywa, wyciągamy wnioski. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Polska była bezpieczna, a przede wszystkim, by poczucie bezpieczeństwa mieli wszyscy nasi obywatele - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zapewnił, że " wszystkie ważne sprawy są pod kontrolą ". - Działamy bardzo spokojnie, konsekwentnie i apeluję o to, by działać w sposób spokojny i bez emocji. Wyciągamy wnioski ze wszystkich zdarzeń, które mają miejsce. One są dla nas nowe - powiedział.

Andrzej Duda: w kontakcie z sojusznikami

Obiekty ze wschodu na polskim niebie. Komentarze ekspertów

- Przyjmujemy najprostszą dla nas logikę, że to wszystko odbyło się przypadkiem, że rosyjska rakieta 16 grudnia wleciała przypadkowo, że te balony wlatują przypadkowo. I taka narracja pasuje wszystkim, zarówno wojsku, jak i politykom. Tak naprawdę to wszystko może być działaniem intencjonalnym - ocenił Dura, odnosząc się zarazem do najnowszych incydentów, jak i do rakiety, która spadła pod Bydgoszczą 16 grudnia ubiegłego roku. Szczątki pocisku odnaleziono dopiero w kwietniu, po tym, jak natknęła się na nie przypadkowa osoba, we wsi Zamość (woj. kujawsko-pomorskie).