Otworzył klub mimo zakazu, właściciel lokalu zatrzymany

Jak przekazała Bogusława Kobeszko, Marcin K. został zatrzymany w związku ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu ludzi poprzez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego, czyli z art. 165 kodeksu karnego. Grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności. Przedsiębiorca stoi na stanowisku, że otwarcie klubu było legalne i że trzeba "wrócić do normalności".

Ulica, przy której znajduje się klub, została w piątek wieczorem zablokowana przez funkcjonariuszy oddziałów prewencji. Zgromadziła się tam grupa ludzi, ale – jak zaznaczyła policjantka – nie doszło do naruszeń prawa. Klub nie został tego wieczora otwarty. - Prowadziliśmy tam działania mające na celu utrzymanie ładu i porządku. Nie dopuściliśmy do tego, by osoby chcące się bawić mogły wejść do klubu – wyjaśniła Bogusława Kobeszko.