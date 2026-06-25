Śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. Chodzi o fałszowanie 20 kart zgonu
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów prowadzone jest śledztwo w sprawie fałszowania kart zgonów w Szpitalu Południowym - potwierdziła w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Chodzi o wypełnienie, podpisanie oraz naniesienie pieczęci koordynatora prosektorium na karty zgonów przez osobę do tego nieuprawnioną.
Zawiadomienie złożyła osoba, w imieniu której wystawiono karty zgonu, gdy przebywała na urlopie wypoczynkowym. Miała ona zdać sobie sprawę z możliwości fałszowania dokumentacji, gdy otrzymała telefon z Urzędu Stanu Cywilnego z prośbą o uzupełnienie jednej z wysłanych tam kart zgonu. Nie mogła zaś jej wysłać do USC z racji przebywania na urlopie - czytamy w komunikacie prokuratury.
Zawiadomienie dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września ubiegłego roku i dotyczy możliwego fałszowania dokumentacji 20 osób.
"W toku prowadzonych czynności zostało m.in. wydane postanowienie o żądaniu wydania rzeczy celem uzyskania oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum USC (...), by następnie zasięgnąć opinii biegłego z zakresu badań dokumentów" - oświadczyła prokuratura.
Rzecznik prokuratury o prowadzonym śledztwie
Jako pierwsze o rozpoczętym postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego informowało w środę Radio Zet.
Potwierdził to tego samego dnia dla tvn24.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Jak mówił, jest to jedno z 32 postępowań związanych ze szpitalem, które toczyły się lub toczą w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Usynów od początku 2023 roku.
Podkreślił też, że to konkretne postępowanie dotyczy prosektorium, a nie SOR-u tej placówki.
Postępowanie nie ma związku ze dwoma poprzednimi
W sprawie Szpitala Południowego od poniedziałku prowadzone są dwa śledztwa. Jedno dotyczy wątku lekarza Dawida Kacprzyka i jego wynagrodzeń, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza oraz kwestię nadzoru nad funkcjonowaniem placówki.
Jednak, według Prokuratury Rejonowej, na obecnym etapie postępowania nie ma podstaw, by twierdzić, "iż istnieje łączność podmiotowa i przedmiotowa" śledztwa w sprawie fałszowania aktów zgonu z tamtymi postępowaniami.