Ruszyło śledztwo w sprawie Julii Przyłębskiej i jej działań w Trybunale Konstytucyjnym
Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała 8 września o skierowaniu do prokuratora generalnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską.
Podano, że chodzi między innymi o ponad 170 przypadków manipulowania składem orzekającym w celu "osiągnięcia określonych korzyści przez samą prezes TK oraz podmioty trzecie".
Jest śledztwo w sprawie Julii Przyłębskiej
Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak poinformowała w czwartek, że prokurator z zespołu do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przez neo-KRS wszczął śledztwo.
Jak czytamy w komunikacie, chodzi o "wielokrotne przekroczenie uprawnień przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego uprawnionych do wyznaczania składów orzekających, polegające na bezprawnym wyznaczaniu lub zmianie (...) składów orzekających".
Prokuratura uważa, że skutkowało to "utratą zdolności przez Trybunał Konstytucyjny do pełnienia funkcji niezależnego i bezstronnego organu kontroli konstytucyjnej".
Postępowanie wszczęto po wspomnianym zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Fundacja Helsińska wskazała, że "zmiany - dotyczące zarówno składu personalnego, jak i liczebności składów orzekających, w tym zmiany składów z pełnego składu sędziów Trybunału na składy trzy lub pięcioosobowe - miały następować z naruszeniem przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.