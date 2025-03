Ruszył proces byłego rzecznika MON

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja M. oraz pięciu innych osób. Prokuratura zarzuca im działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, co spowodowało milionowe straty majątkowe spółki. Bartłomiej M. nie stawił się na rozprawie.

Do zarzutów nie przyznała się również była pracownica MON Agnieszka M. Ona również odmówiła składania wyjaśnień. Do winy nie przyznał się też Robert S., jednak on złożył wyjaśnienia. Stwierdził między innymi, że - w okresie, którego dotyczy akt oskarżenia - większość zamówień była realizowana z wolnej ręki, co mają potwierdzać zeznania świadków. Wyjaśnił, że przyjęte było, że pracownicy odpowiadają merytorycznie za przydzielony projekt, a zdecydowana większość zadań delegowana była z zarządu spółki.