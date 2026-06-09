Urzędnicy nie pokazują wydatków. Co zmieni Centralny Rejestr Umów?

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To jedna z największych zmian w jawności finansów publicznych od lat.

Wydatki wszystkich urzędów będą na wyciągnięcie ręki i to już za kilka tygodni. Od 1 lipca każdy będzie mógł sprawdzić w sieci, jak instytucje publicznie - takie jak kancelaria premiera, urząd gminy czy szkoła podstawowa - wydają publiczne pieniądze. Kilka ruchów myszką i gotowe.

Powstanie specjalny dostępny dla każdego obywatela rejestr. A jak urzędnicy odpowiadaliby, gdyby go nie było? Sprawdziliśmy to teraz, jeszcze przed startem Centralnego Rejestru Umów (CRU). Wysłaliśmy do pięciu najważniejszych publicznych instytucji pytania o ich wydatki. Dokładnie o takie, jakie już wkrótce będziemy mogli wszyscy przeglądać w rejestrze.

Szczegółowe informacje dostaliśmy tylko od jednej.

Informacje o umowach w sieci

Od 1 kwietnia 2026 roku urzędnicy mogą już wprowadzać dane do CRU. Wszystko ma być gotowe na 1 lipca bieżącego roku. Od tego dnia obywatele będą mogli te dane przeglądać. Bez logowania i bez opłat.

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