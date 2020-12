"Pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela? Nie jesteś sam". Możesz tam dzwonić po pomoc

Od poniedziałku startuje całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania oraz czat internetowy. To darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. "Czekają tam na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo" - zachęca Rzecznik Praw Dziecka.

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz czat internetowy startują w poniedziałek. Zarówno telefon jak i czat działają przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Numer to 800 12 12 12 .

"Nie musisz się przedstawiać ani mówić, skąd dzwonisz"

"Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, stałeś się celem ataku w internecie? Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać? Nie jesteś sam. Zadzwoń pod darmowy numer 800 12 12 12 lub napisz na internetowym czacie. Czekają tam na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo. Nie musisz się przedstawiać ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać anonimowy. Eksperci pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, gdzie znaleźć konkretne wsparcie" - zachęca rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak cytowany w komunikacie.

Poradnia ma wspierać dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej. Z badań wynika, że już co drugi nastolatek padł ofiarą przemocy rówieśniczej, co szósty się okaleczał, a siedem procent przyznaje się do próby samobójczej. Jak zwraca uwagę Pawlak, w czasie pandemii problemy te występują ze zdwojoną siłą - dzieci i młodzież przestają radzić sobie z izolacją powiązaną z obostrzeniami, w tym z problemami nauki zdalnej. Według rzecznika natychmiastowej pomocy psychiatrycznej potrzebuje już ponad 600 tysięcy dzieci i młodzieży.