Polska Rusza 67. posiedzenie Sejmu. Marszałek wykonał znany gest Oprac. Paulina Borowska |

Włodzimierz Czarzasty wykonał gest "six-seven" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek przed godz. 11 odbyła się konferencja prasowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego tuż przed rozpoczęciem obrad. Polityk Lewicy przedstawił plany posłów na najbliższe godziny i dni, odpowiadał także na pytania dziennikarzy.

Na sam koniec konferencji Czarzasty zażartował, nawiązując do tego, że rozpoczynające się posiedzenie będzie 67. posiedzeniem Sejmu tej kadencji. - Proszę państwa, 67. posiedzenie Sejmu, posiedzenie dotyczące aborcji, dotyczące zmian podatkowych, dotyczące również asystencji. To ważna sprawa, ważne posiedzenie, 67... tak się robi? - zapytał, wykonując znany wśród młodzieży gest. - No to dobrze, ja jestem zadowolony - dodał.

Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: TVN24

Zwrot "six-seven" ("sześć-siedem") został uznany Słowem Roku 2025 przez popularny słownik internetowy Dictionary.com. Zajął też drugie miejsce w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku organizowanym przez PWN. Powiedzenie "six-seven" i wykonanie gestu szybkiego unoszenia na przemian dwóch rąk nie ma głębszego znaczenia. Zwrot wziął się z utworu rapera Skrilla "Doot Doot (67)", interpretowany jest jednak różnie. Zyskał globalną popularność.

Czym zajmą się posłowie?

We wtorek posłowie zajmą się m.in. dwoma projektami ustaw ws. aborcji. Pierwszy to wspólny projekt posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej odnośnie do nowelizacji Kodeksu karnego, który dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji poprzez ograniczenie odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży za zgodą kobiety oraz za pomoc w jej przerwaniu.

Drugi to projekt ustawy Trzeciej Drogi z lutego 2024 roku, który ma na celu odwrócenie skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Zakłada on przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, co TK uznał sześć lat temu za niekonstytucyjną przesłankę.

Sejm zajmie się też rządowym projektem, którego celem jest uporządkowanie zasad zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego oraz - we wtorek wieczorem - wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Redagowała AZ