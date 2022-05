Ruiny pałacu Tarłów w Podzamczu koło Kielc mają być remontowane. Plany gminy Piekoszów

Ruiny pałacu w Podzamczu pod Kielcami mają przejść renowację i - na co liczą miejscowi - przyciągnąć turystów. Remont - przynajmniej częściowy - pozostałości barokowej rezydencji zaplanowały władze samorządowe, które są gotowe przejąć malowniczy, choć zdewastowany obiekt od skarbu państwa. Może tam powstać muzeum lub amfiteatr.

Czasy świetności obiekt miał za sobą już w połowie XIX wieku, kiedy z rąk Tarłów przejmował go nowy właściciel. Dzieło zniszczenia przypieczętował wielki pożar, jaki wkrótce wybuchł. Od tamtego czasu pałac popadał w coraz większą ruinę.

Spadkobiercy rozrzuceni po całym świecie

Jeszcze do niedawna właścicielami pałacu było 14 spadkobierców wcześniejszych posiadaczy.

- Okazało się, że są oni rozrzuceni po całym świecie: Kanada, Europa Zachodnia, Meksyk i inne państwa. Było bardzo trudno dotrzeć do wszystkich tych właścicieli, trwało to kilka lat, prosiliśmy o pomoc konsulaty. Rozmowy były jednak nieskuteczne - mówi tvn24.pl Mariusz Ściana, członek zarządu starostwa powiatowego w Kielcach.

Dodaje, że ostatecznie pałac trafił do zasobów skarbu państwa poprzez wywłaszczenie na cel publiczny. Teraz zarządza nim starostwo. Byli właściciele mogą starać się o odszkodowanie, którego łączna wartość ma wynieść 78 tysięcy złotych.

Na korzyść pałacu działa jego położenie

Samorząd deklaruje chęć przejęcia od skarbu państwa opieki nad pałacem. Wójt Piekoszowa Zbigniew Piątek w rozmowie z Radiem Kielce przyznał, że ambicją gminy jest odnowienie budynku i przyciągnięcie do niego turystów.

Może powstać muzeum lub amfiteatr

- Pałac może stać się perełką regionu. Nie musi on być w całości wyremontowany, może być tak, że odnowiona zostanie tylko jego część, w której znajdzie się punkt informacji turystycznej i treści multimedialne, które będą pokazywać historię budynku. Rozwiązań jest cały wachlarz, można pomyśleć też o amfiteatrze, w którym mogłyby odbywać się jakieś wydarzenia - komentuje Mariusz Ściana.

Władze starostwa czekają na propozycje gminy. Podkreślają, że teraz najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie ruiny przed dalszym niszczeniem. Niewykluczone, że oznaczać to będzie odgrodzenie terenu tak, by do środka nie dostawały się osoby trzecie.