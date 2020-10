Rudzińska-Bluszcz o głosowaniu: nikt się ze mną nie kontaktował, informację mam z internetu

"Wszystkie informacje o przekładanych głosowaniach uzyskuję z internetu i harmonogramu"

"Przez cały okres kandydowania nie spotkałam się z zarzutem merytorycznym ze strony przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy"

- Spotkałam się z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Uważam, że to jest duży sukces. Rozmawiałam z kilkoma przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy, rozmawiałam z przedstawicielami partii opozycyjnych, spotkałam się także z posłami Konfederacji. Były to dobre merytoryczne rozmowy. Często spotykam się z takim pytaniem, o czym rozmawiałaś, a ja mówię zawsze, że rozmawialiśmy o Polsce i o prawach obywatelskich – mówiła Rudzińska-Bluszcz w rozmowie z TVN24.

- W ogóle przez cały ten okres kandydowania nie spotkałam się z zarzutem merytorycznym ze strony przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy odnośnie mojego programu, moich kompetencji, to były dobre rozmowy merytoryczne. Nie rozumiem skąd to negatywne stanowisko komisji sprawiedliwości. Być może dzisiaj ze sprawozdania pana posła Jana Kanthaka, który nie zadał mi żadnego pytania, nie wszedł w żadną polemikę – powiedziała.

"PiS chyba ma dalekosiężny plan na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

Pytany o sprawę kandydatki na RPO, Krzysztof Śmiszek z Lewicy powiedział, że "trzeba próbować do końca". - To co mówił premier Morawiecki, że "przyszedł czas na zgodę", można w praktyce wdrożyć bardzo szybko, właśnie dzisiaj. Dzisiaj mamy czas, kiedy będziemy głosować kandydatkę niepartyjną, niepolityczną, a przede wszystkim obywatelską. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy przeprowadzić test na zgodę narodową i pojednanie – mówił poseł Lewicy.

- To pokazuje, że PiS chyba ma dalekosiężny plan na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – wydrążenie go z treści, pozostawienie samego budynku i kilku pracowników. Bo RPO jest trybikiem, który może zahamować państwo PiS – wskazał.

"To jest po prostu kandydatka nie z ich bajki"

Zdaniem wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL "świat by się nie zawalił, regulamin by to wytrzymał, żeby w sumie jedyna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich mogła zwrócić się do wysokiej izby". - Ale oczywiście małostkowość, złośliwość doprowadziła do tego, że będzie siedziała skromnie na galerii – mówił.