Weszli do płonących budynków, znaleźli zwęglone ciała

W centrum Stambułu doszło w niedzielę do eksplozji. Wybuch spowodował obrażenia u co najmniej 11 osób - wynika z relacji tureckich mediów, na które powołuje się agencja AP. Przyczyna wybuchu na razie nie jest znana. Reuters przekazał, że co najmniej jedna osoba nie żyje.