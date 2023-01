Był ostatnim weteranem września 1939 roku na Lubelszczyźnie. Szczepan Kusyk spoczął w Rudnie

Porucznik Szczepan Kusyk, ostatni żołnierz wojny obronnej 1939 roku na Lubelszczyźnie, który zmarł we wtorek w wieku 105 lat, spoczął na cmentarzu w Rudnie koło Michowa (Lubelskie). Pośmiertnie został odznaczony medalem "Pro Patria". - Natychmiast, kiedy ojczyzna wymagała tego, by stanąć w jej obronie - nie wahał się i zasilił szeregi Wojska Polskiego - powiedział przedstawiciel wojewody lubelskiego Waldemar Podsiadły.

- Świętej pamięci Szczepan Kusyk był osobą wychowaną jako dziecko, młody człowiek w okresie międzywojennym, wtedy, kiedy nasza ojczyzna odzyskała swoją niepodległość po wielu latach zaborów i cieszyła się tą wolnością. Ci młodzi ludzie, wychowani w tym czasie, charakteryzowali się wielkim bohaterstwem i wielką miłością do ojczyzny. Pan Szczepan Kusyk natychmiast, kiedy ojczyzna wymagała tego, by stanąć w jej obronie - nie wahał się i zasilił szeregi Wojska Polskiego - zwrócił uwagę Podsiadły.

- Chciałbym podziękować świętej pamięci Szczepanowi za tak piękne życie. Za to, że był takim pomnikiem człowieka, postawy, którą powinniśmy wszyscy naśladować - dodał pełnomocnik wojewody.

- Bardzo przykro, że odszedł już ostatni świadek naszych historycznych zmagań w czasie początku II wojny światowej. Również dla społeczności lokalnej był to człowiek otoczony estymą i bardzo lubiany, szanowany. Na pewno był znaczącą postacią dla całego środowiska kombatanckiego i społeczności lokalnej. Przez prawie 30 lat był sołtysem w Gołębiu i cieszył się dużą sympatią mieszkańców wsi - podkreślił Rowiński.

Ostatni weteran wojny 1939 roku na Lubelszczyźnie

Urodził się 25 grudnia 1917 roku. Swoją służbę wojskową rozpoczął 14 lutego 1939 roku w 8. Pułku Piechoty Legionów w Lublinie, jako strzelec. W lipcu 1939 roku został przeniesiony do 75. Pułku Piechoty w Chorzowie (pułk wchodził w skład 23 Dywizji Piechoty Górskiej). Był tam kanonierem w pułkowej artylerii. Przeszedł z nim cały szlak bojowy, aż do bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie w wyniku przegranej naszych wojsk jego oddział uległ rozproszeniu. Kanonier Szczepan Kusyk uniknął niemieckiej niewoli. Pod koniec września 1939 roku dotarł szczęśliwie do domu pod Lubartowem. Podczas okupacji niemieckiej był szykanowany i pobity przez Niemców. Okres komunizmu przeżył w rodzinnej miejscowości Gołąb.