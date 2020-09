Chłopiec przewrócił się na rowerze i nóż wbił mu się w serce. Prokuratura wszczęła śledztwo

Czterech nastolatków jechało rowerami, jeden przewrócił się i upadł na nóż, który trzymał w dłoni. Po dwugodzinnej reanimacji chłopiec został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować. Jest prokuratorskie śledztwo.

Po godzinie 19 czternastolatek przewrócił się na rowerze i w klatkę piersiową bił mu się nóż, który trzymał w ręce. - Do zdarzenia doszło na drodze, dlatego zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Musimy ustalić, czy nie przyczyniły się do niego osoby trzecie - dodaje Ozimek.

Ratownicy: noża w ranie nie było

- Trafił do nas bardzo późno - mówił Zbigniew Bajkowski, dyrektor wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Częstochowie. - Nie wiem, dlaczego tak się stało, od tego jest policja. Natomiast czas zagrał rolę. Przyjechał pod urządzeniem, które zajmuje się mechanicznym masażem klatki piersiowej. Ale z tego, co mówili mi lekarze, serce nie podjęło akcji. Z góry było to skazane na niepowodzenie. On był wykrwawiony - dodał dyrektor.