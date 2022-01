Przechodziła o kulach przez pasy. 87-latkę potrącił pijany kierowca

czytaj dalej

Pegasus może być tak użyty bez właściwej kontroli, że narusza artykuł 8. Europejskiej konwencji praw człowieka, który mówi o prawie do prywatności. Państwo nie ma prawa bez koniecznej potrzeby używania takiego instrumentu - mówił w TVN24 Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział, że "jeżeli daje się do ręki służbom narzędzie do totalnej inwigilacji obywateli, to również powinny być w państwie przewidziane mechanizmy kontroli używania tego systemu".