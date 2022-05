Pijany wjechał do rowu, później uciekał pieszo. W zaroślach namierzyli go kamerą termowizyjną

czytaj dalej

"Prezydent Zełenski zaprosił nas do wystąpienia w Kijowie, by pokazać solidarność z Ukraińcami. I tak właśnie zrobiliśmy" - poinformował w niedzielę zespół U2 na Twitterze. W kijowskim metrze Bono i The Edge z U2 zagrali m.in. z Tarasem Topolą z zespołu Antytila, który - po ataku Rosji na Ukrainę - wstąpił w szeregi wojsk obrony terytorialnej.