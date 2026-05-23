Zaginęła 14-latka, trwają poszukiwania. Jest alert RCB
Śląska policja poinformowała w sobotę o zaginięciu 14-letniej Klaudii Gawron. "Najprawdopodobniej nad ranem opuściła miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia nastolatki" - czytamy w komunikacie.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Zabrza oraz powiatu mikołowskiego.
Jak podaje policja, 14-latka była ubrana w błękitną bluzę, szare spodnie dresowe, białe sportowe buty, plecak w czarno-białą kratkę.
Ma około 167 centymetrów, szczupłą budowę ciała, brązowe włosy za ramiona i niebieskie oczy.
Policja prosi wszystkich, którzy mają informacje o miejscu pobytu nastolatki o kontakt pod numerami:
Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z policją pod numerami telefonu: 47 854 12 55, 47 854 12 00, lub 112.