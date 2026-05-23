Polska Zaginęła 14-latka, trwają poszukiwania. Jest alert RCB Oprac. Adrian Szczepański |

Ruda Śląska Źródło wideo: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śląska policja poinformowała w sobotę o zaginięciu 14-letniej Klaudii Gawron. "Najprawdopodobniej nad ranem opuściła miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia nastolatki" - czytamy w komunikacie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Zabrza oraz powiatu mikołowskiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dziś w Rudzie Śląskiej zaginęła Klaudia Gawron (14 lat, 167 cm, szczupła, brązowe włosy do ramion). Szczegóły na stronie internetowej Policji Śląskiej."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Chorzowa,… pic.twitter.com/vpXXvMEjug — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 23, 2026 Rozwiń

Jak podaje policja, 14-latka była ubrana w błękitną bluzę, szare spodnie dresowe, białe sportowe buty, plecak w czarno-białą kratkę.

Ma około 167 centymetrów, szczupłą budowę ciała, brązowe włosy za ramiona i niebieskie oczy.

Policja prosi wszystkich, którzy mają informacje o miejscu pobytu nastolatki o kontakt pod numerami:

Poszukiwana Klaudia Gawron Źródło zdjęcia: Policja

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z policją pod numerami telefonu: 47 854 12 55, 47 854 12 00, lub 112.