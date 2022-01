Zaatakowali przypadkowego przechodnia, "pobili bez powodu". Dwóch nastolatków zatrzymanych

Policja zatrzymała 18- i 19-latka, którzy brutalnie zaatakowali przypadkowego przechodnia. 45-latek został zaczepiony, a potem pobity. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem, całe zajście nagrały kamery monitoringu na stacji paliw.

Zatrzymani przyznali się do winy Policja w Rudzie Śląskiej

- Przyznali się do winy. Nie mieli wyjścia, ich twarze są dobrze widoczne na nagraniach - podkreśla policjant.

Dodaje, że za pobicie grozi do trzech lat więzienia, ale to nie oznacza, że to maksymalna kara, która może spotkać napastników.