Wyszedł do pracy, chwilę później żona i 13-letnia córka zostały pobite. Siostrzeniec przyznał się do zabójstwa

Ryszard Terlecki pytany był w Sejmie, czy jest dumny ze wsparcia Zjednoczonej Prawicy przez Łukasza Mejzę. - Wspiera, no co poradzimy - odparł wicemarszałek Sejmu. Dodał, że PiS nie będzie "nikomu zabierać prawa do wspierania dobrej sprawy", nawet jeśli występują wątpliwości co do danej osoby. Łukasz Mejza, mimo wnioskowania o urlop poselski, pojawił się w Sejmie i wspierał rząd przy głosowaniu nad lex TVN. Ustawa, jak potwierdził Terlecki, trafiła do prezydenta.