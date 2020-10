"Gdy władza nie radzi sobie z sytuacją, powinni nas zjednoczyć do wspólnej pracy". Ruch Trzaskowskiego wystartował

- Pomimo epidemii, jest czas na inicjowanie ruchu. Gdy władza nie radzi sobie z sytuacją, powinni nas zjednoczyć do wspólnej pracy. Nigdy nie byliśmy podzieleni tak, jak dziś - oświadczył Rafał Trzaskowski podczas inauguracji swojego ruchu "Wspólna Polska" (roboczo nazywano go "Nową Solidarnością"). - Celem ruchu jest stworzenie dekalogu najważniejszych spraw, na które wszyscy patrzymy tak samo - podkreślił prezydent Warszawy.

Do trzech razy sztuka

W miniony weekend uruchomiona została strona internetowa, za pośrednictwem której można dołączyć do nowej siły politycznej. Na stronie na bieżąco można śledzić, ile osób zapisało się już do ruchu. W sobotę po południu było to ponad 10 tysięcy osób.

Ruch obywatelski Trzaskowskiego

- Jutro rozpoczniemy długi marsz! - z takim hasłem zwrócił się w piątek Rafał Trzaskowski do wszystkich tych, którzy już zapisali się do jego ruchu. - Nie będzie to droga prosta, nie będzie też zawsze miła. Jednak nikt nie zdoła zawrócić nas z tej drogi. To się zaczęło, to już trwa - podkreślił.