Ruch na przejściu granicznym w Budzisku wznowiony, ale są utrudnienia

czytaj dalej

Na trzy miesiące do aresztu trafił mieszkaniec Ozorkowa (Łódzkie) podejrzany o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad czterema psami. Jak ustaliła policja, mężczyzna wyszukiwał czworonogi w sieci, przygarniał je, a potem bił, kopał i nimi rzucał. Trzy psy nie żyją, czwarty z licznymi obrażeniami trafił do byłej właścicielki. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.