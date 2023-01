RPO pisze do Szymczyka w sprawie legitymowania obywateli. "Kształtowane zachowania budzą wątpliwości"

RPO Marcin Wiącek zwrócił się do komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka z informacją, że obywatele skarżą się na karanie ich za "utrudnianie" czynności funkcjonariuszy. Podał, że powodem takich kar "bywa nawet sama odmowa poddania się legitymowaniu". Wiącek w piśmie podkreślił, że aby policjant mógł kogokolwiek wylegitymować, musi zaistnieć do tego ustawowa przyczyna. Zauważył, że z obserwacji jego biura wynika, że już w trakcie stażu u policjantów kształtuje się zachowania, które "które budzą wątpliwości z punktu widzenia obowiązującego prawa".

Marcin Wiącek w piśmie z 17 stycznia zwrócił się do Jarosława Szymczyka z informacją o "napływających do niego skargach w związku z postępowaniami mandatowymi prowadzonymi przez funkcjonariuszy Policji oraz kierowanych do sądów wniosków o ukaranie, w których jako zarzucany czyn wskazywany jest art. 65a k.w", mówiącym o konsekwencjach za niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza policji lub Straży Granicznej.