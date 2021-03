Rzecznik Praw Obywatelskich chce uchylenia zgody na zakup Polska Press przez Orlen

Rzecznik Praw Obywatelskich idzie do sądu - chce uchylenia decyzji o przejęciu Polska Press przez PKN ORLEN. Lokalni wydawcy widzą w nim nadzieję, bo nie mają wątpliwości, że ta transakcja odbije się nie tylko na nich, ale i na odbiorcach, i na ich prawie dostępu do rzetelnych informacji. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Transakcja domknęła się z początkiem marca - państwowy Orlen, kontrolowany przez partię władzy, stał się właścicielem Polska Press, wydawcy prasy lokalnej. Żeby do tego doszło, zgodę musiał wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydał, co do sądu zaskarżył właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich. - W jego opinii ta decyzja nie respektuje praw obywatelskich – tłumaczy Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.