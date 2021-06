"Niebezpieczna eskalacja" używania środków przymusu wobec dziennikarzy. RPO kieruje wniosek do prokuratury

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem obserwuje informacje o przypadkach stosowania przez policjantów przemocy fizycznej wobec dziennikarzy relacjonujących zgromadzenia publiczne – napisano w czwartek w komunikacie RPO. W związku z tym zastępca Rzecznika zwrócił się do prokuratury o wszczęcie postępowania "celem zbadania, czy stosowane przez funkcjonariuszy policji środki przymusu wobec dziennikarzy nie wypełniły znamion przestępstwa".

"Od kilku miesięcy RPO dostrzega niebezpieczną eskalację używania środków przymusu w stosunku do dziennikarzy i fotoreporterów" – napisano w komunikacie opublikowanym w czwartek na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako "szczególnie bulwersujące sytuacje" wskazano działania służb wobec reporterów w czasie zeszłorocznego marszu niepodległości. "Wobec dziennikarzy zastosowano wtedy środki przymusu bezpośredniego (gaz łzawiący, pałki służbowe, granaty hukowe) – choć mieli oni kamizelki z napisem 'Press' oraz informowali, że są na miejscu w celach służbowych" – wyjaśniono.

"Na państwie ciąży obowiązek ochrony dziennikarzy"

"Na państwie ciąży pozytywny obowiązek ochrony dziennikarzy przed zagrażającymi ich bezpieczeństwu zachowaniami ze strony innych podmiotów prywatnych (np. uczestników demonstracji bądź kontrdemonstracji)" – oceniono. Jak jednak dodano, obowiązek ten "nie może być wykorzystywany jako pretekst do tego, aby w sposób nieuzasadniony ograniczać dziennikarzom możliwość swobodnego ich [demonstracji -red.] relacjonowania".

"Nielegalne demonstracje czy agresywny przebieg zgromadzenia może tym bardziej uzasadniać dostęp mediów do tego wydarzenia. A fakt, że demonstracja ma nielegalny charakter czy agresywny przebieg zwiększa ryzyko konieczności zastosowania środków przymusu wobec protestujących, co tym bardziej uzasadnia potrzebę zapewnienia mediom swobodnego dostępu do demonstracji oraz możliwości nagrywania tego wydarzenia, wraz z rejestracją przebiegu interwencji" – napisano.