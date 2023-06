Rzecznik praw obywatelskich: przepisy w sprawie aborcji powinny być zmienione

Przepisy w sprawie aborcji, które obecnie obowiązują, powinny być zmienione. Da się je zmienić w sposób spójny z tym, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2020 roku - powiedział w rozmowie z TVN24 rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W zeszłym tygodniu skierował pismo do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z apelem o podjęcie prac legislacyjnych i doprecyzowanie przesłanek umożliwiających dokonanie legalnego zabiegu aborcji. Z kolei politycy komentowali sobotnie słowa wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński został zapytany w sobotę w RMF FM, czy w ogólnopolskim referendum powinno znaleźć się pytanie o liberalizację zasad aborcji. Jak stwierdził prezes PiS, w tej sprawie zapadło rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i bez zmiany decyzji TK nic nowego nie może się zdarzyć.

- Tutaj referendum nie miałoby żadnego znaczenia, to po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę trzeba by także zmienić konstytucję. Nie będę ukrywał, że głosowałbym przeciwko takiej zmianie - powiedział.

Kaczyński stwierdził też, że warto robić referenda, ale o "sprawy, które mają charakter praktyczny". - Jeżeli chodzi o tę sprawę, o której pan wspomniał, to ja nie chcę przesadzać, ale niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu różnych miejscach można to załatwić i nikt tego nie zwalcza - przekonywał. - Robienie referendum w takich sprawach miałoby sens wtedy, gdybyśmy na przykład zażądali, by z tym zdecydowanie skończyć. My takiego żądania nie stawiamy - dodał.

Burza po słowach Jarosława Kaczyńskiego o aborcji Marta Warchoł/Fakty po Południu TVN24

Nowacka o słowach Kaczyńskiego: głupota i pogarda

Komentując w poniedziałek słowa Kaczyńskiego, Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej (Inicjatywa Polska) oceniła, że to "głupota i pogarda". - Po pierwsze Kaczyński nie ma świadomości, że dostęp do lekarza ginekologa, szczególnie w małych miejscowościach, szczególnie w części wschodniej naszego kraju, jest po prostu bardzo trudny. Po drugie Polki umierają w szpitalach. On to bagatelizuje i banalizuje. Polki umierają w szpitalach, bo lekarze nie chcą i często nie umieją szybko i bezpiecznie przerwać ciąży, która zagraża ich zdrowiu i życiu. A Kaczyński nie dość, że nie wstaje na minucie ciszy, to jeszcze opowiada obraźliwe, pogardliwe androny. Prawie to tak głupie jak to o dawaniu w szyję - mówiła w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek.

- Niech pan prezes Jarosław Kaczyński ma dzisiaj odwagę powiedzieć rodzinom tych kobiet, które zmarły w polskich szpitalach, rodzinom kobiet, którym odmówiono aborcji, które dostępu do tej aborcji nie miały, że aborcja jest dostępna na każdym rogu. Rodzinie pani Izabeli, pani Justyny, pani Ani, pani Doroty z Bochni, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu - powiedziała posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.

- Fakty są takie, że w Polsce prawem jest dzisiaj prawie całkowity zakaz aborcji i za tym zakazem stoi Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej - dodała.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekonywał, że "polskie prawo jasno dookreśla, w jakich okolicznościach zabieg aborcji może być przeprowadzony". - W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia kobiety lekarz ma obowiązek taki zabieg przeprowadzić - powiedział. Dodał, że "aborcja w Polsce nie jest zakazana".

RPO apeluje do marszałek Sejmu

W zeszłym tygodniu rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek skierował pismo do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym zaapelował o podjęcie prac legislacyjnych i doprecyzowanie przesłanek umożliwiających dokonanie legalnego zabiegu aborcji po wyroku TK z 22 października 2020 roku.

W orzeczeniu tym za niezgodny z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

- Obecne przepisy prawa nie są jasne i nie dają jednoznacznych wytycznych, w jakiej sytuacji lekarz może dokonać zabiegu przerwania ciąży. Przepisy powinny być ukształtowane w taki sposób, aby w żadnym razie nie doszło do sytuacji, którą możemy nazwać nieludzkim traktowaniem, naruszeniem godności kobiety - powiedział w poniedziałek Wiącek w rozmowie z TVN24.

"Ten wyrok nie kończy sprawy"

Dodał, że "to również wskazywał Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku". - Trybunał wskazywał wyraźnie, że ten wyrok nie kończy sprawy, że on powinien być wykonany w taki sposób, aby przy użyciu mierzalnych kryteriów, jak to ujęto w tym orzeczeniu, było możliwe przerwanie ciąży również w sytuacjach, które możemy określić jako wada letalna płodu. To nie jest aborcja ze względów eugenicznych - mówił.

Zaznaczył, że "są projekty ustaw w Sejmie, w szczególności projekt pana prezydenta, który wprowadza takie mierzalne kryteria, o jakich mówił Trybunał Konstytucyjny".

- W grudniu 2021 roku przedstawiłem wystąpienie w tej sprawie. Uznałem, iż z uwagi na to, iż nic się nie wydarzyło od strony prawnej, a sytuacje z jakimi mieliśmy do czynienia w Nowym Targu, te tragiczne sytuacje powtarzają się co jakiś czas, to uznałem, że trzeba ponownie skierować takie wystąpienie (do marszałek Sejmu-red.) - powiedział rzecznik praw obywatelskich.

- Uważam, że przepisy prawa, które obecnie obowiązują, powinny być zmienione. I te przepisy prawa da się zmienić w sposób spójny z tym, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2020 roku, jeżeli tylko dokładnie wczytamy się w uzasadnienie tego wyroku - ocenił.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp,js/dap

Źródło: TVN24, PAP