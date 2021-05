PiS stawia na Lidię Staroń, w Porozumieniu myślą o poparciu kandydata PSL

Terlecki: zgłosimy Lidię Staroń

Strzeżek: wszystko będzie jasne w czwartek

Jednym z przedstawionych kandydatów na RPO był profesor Marek Konopczyński, którego popierało Porozumienie, partia wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy. Jednak w środę wieczorem Konopczyński zrezygnował z ubiegania się o tę funkcję. Napisał, że jest to spowodowane "informacjami o braku poparcia największego sejmowego ugrupowania".

Kosiniak-Kamysz: ogromna szansa na poparcie Porozumienia

Podkreślił, że jest "ogromnym zwolennikiem" tego, "żeby zakończyć proces wyłaniania rzecznika, żeby wybrać osobę niezależną, osobę przygotowaną, profesora prawa, ze środowiska akademickiego". - Pan profesor Marcin Wiącek spełnia te wszystkie wyznaczone przez nas predyspozycje. Argumenty są jak najbardziej po jego stronie, ponieważ jest i przygotowany merytorycznie i nie jest zaangażowany politycznie, co jest bardzo ważne - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Na pytanie, czy Porozumienie Jarosława Gowina może poprzeć kandydaturę prof. Wiącka, lider PSL odparł, że "jest ogromna szansa, że poprze go Porozumienie". - Rozmawiałem z panem premierem Gowinem na ten temat, to jest kandydat, który na pewno spełnia kryteria, które powinny być przypisane do RPO - powiedział szef PSL.