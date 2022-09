RPO interweniuje ws. zatrzymania 17-latki, która pisała kredą na chodniku

"Kiedy drugi raz przechodząc w sobotę przez rynek, zobaczyłam kolejne banery, mówiące, że geje to pedofile, a były one trzymane przez katolicką organizację... kupiłam kredę. Tak, to straszne, niebezpieczne narzędzie, którym napisałam pod kościołem na chodniku: zostawcie osoby LGBTQ+ oraz wypisałam trzech, podanych do publicznej wiadomości, księży pedofilów" - relacjonowała w mediach społecznościowych.