W dłuższej perspektywie ta ustawa będzie prowadziła do podważenia zasady wzajemnego zaufania i współpracy między systemami sądowniczymi w Europie - powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, komentując podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę tak zwanej ustawy represyjnej. Dodał, że "nie zdajemy sobie sprawy, do czego to doprowadzi, jeżeli chodzi o dalszy rozwój Polski".

Ustawa "zdecydowanie zwiększa możliwości uciszania sędziów"

- Myślę, że w dłuższej perspektywie - ale to nie jest perspektywa wieloletnia, tylko raczej miesięczna - to będzie ustawa, która będzie zmierzała do tego, co nazywam prawnym polexitem. Czyli podważenia zasady wzajemnego zaufania i współpracy między systemami sądowniczymi w Europie - komentował Bodnar.