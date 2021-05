Adam Bodnar będzie gościem "Rozmowy Piaseckiego" w poniedziałek

"Przesuwanie granic w kierunku niedemokratycznego państwa"

W jego ocenie wyrok TK w tej sprawie może skłonić rząd do zignorowania zarówno byłych, jak i przyszłych orzeczeń unijnego trybunału. - Każde kolejne tego typu orzeczenie to nie tylko symbol, ale także przesuwanie granic w kierunku niedemokratycznego państwa – przekonywał Bodnar.

Prezydent: słowa Rzecznika Praw Obywatelskich antypolskie

Do słów Bodnara odniósł się 4 maja prezydent Andrzej Duda.

- Jeżeli polski Rzecznik Praw Obywatelskich wygłasza wobec wspólnoty międzynarodowej opinie na temat swojego kraju niepodparte żadnymi obiektywnymi faktami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a stanowią element walki politycznej, to muszę powiedzieć, że mam poważne wątpliwości co do jego rzeczywistych kwalifikacji – powiedział prezydent. Dodał, że słowa RPO są jego zdaniem "antypolskie" i z "punktu widzenia polskiego antypaństwowe".