Pierwsze posiedzenie Sejmu z nowym klubem Rozwój Plus
Poseł Krzysztof Szczucki napisał w czwartek rano, że "klub parlamentarny Rozwój Plus jest już zarejestrowany przez Kancelarię Sejmu".
Rozwój Plus jest widoczny w wykazie klubów i kół na sejmowej stronie. Według podanych tam informacji przewodniczącym klubu jest Mateusz Morawiecki, a wiceszefem Łukasz Schreiber.
Były premier w środę ogłosił, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus, a którzy uważają, że zostali "wypchnięci" z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć "40 posłów i senator" i że będzie to polityczne forum działania stowarzyszenia Rozwój Plus.
Również w środę marszałek Sejmu otrzymał dokumenty potrzebne przy zakładaniu nowego klubu.
Pod uchwałą o założeniu nowego klubu parlamentarnego podpisało się 41 osób, jako ostatni - poseł Piotr Uściński, który o dołączeniu do stowarzyszenia Morawieckiego poinformował w środę rano. Do uchwały dołączono regulamin nowego klubu.
Rozłam w PiS
Ponad 40 członków PiS, głównie ludzie z frakcji Morawieckiego nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w zeszłym tygodniu, że tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w partii. We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z PiS. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS Karola Karskiego.
Morawiecki i jego współpracownicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczą o tym piątkowe słowa Kaczyńskiego.