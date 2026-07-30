Rozłam w PiS Pierwsze posiedzenie Sejmu z nowym klubem Rozwój Plus Oprac. Justyna Sochacka |

Rozwój Plus zakłada klub w Sejmie. Komentarze polityków Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Poseł Krzysztof Szczucki napisał w czwartek rano, że "klub parlamentarny Rozwój Plus jest już zarejestrowany przez Kancelarię Sejmu".

Rozwój Plus jest widoczny w wykazie klubów i kół na sejmowej stronie. Według podanych tam informacji przewodniczącym klubu jest Mateusz Morawiecki, a wiceszefem Łukasz Schreiber.

Klub Parlamentarny @RozwojPlus już zarejestrowany przez Kancelarię Sejmu 💪🇵🇱 pic.twitter.com/bNo1FeoonO — Krzysztof Szczucki (@KrzSzczucki) July 30, 2026 Rozwiń

Były premier w środę ogłosił, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus, a którzy uważają, że zostali "wypchnięci" z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć "40 posłów i senator" i że będzie to polityczne forum działania stowarzyszenia Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki, szef klubu Rozwój Plus, w Sejmie Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Również w środę marszałek Sejmu otrzymał dokumenty potrzebne przy zakładaniu nowego klubu.

Pod uchwałą o założeniu nowego klubu parlamentarnego podpisało się 41 osób, jako ostatni - poseł Piotr Uściński, który o dołączeniu do stowarzyszenia Morawieckiego poinformował w środę rano. Do uchwały dołączono regulamin nowego klubu.

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Rozłam w PiS

Ponad 40 członków PiS, głównie ludzie z frakcji Morawieckiego nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w zeszłym tygodniu, że tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w partii. We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z PiS. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS Karola Karskiego.

Morawiecki i jego współpracownicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczą o tym piątkowe słowa Kaczyńskiego.