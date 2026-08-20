Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
JEDEN NA JEDEN

Rozwój Plus z wicemarszałkiem Sejmu? "Jest uchwała Sejmu w tej sprawie"

|
20 0730 1na1 gosc-0003
Czarzasty: jest uchwała Sejmu w sprawie liczby wicemarszałków i nie planuję jej zmieniać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Uchwała Sejmu mówi, że jest marszałek i jest sześciu wicemarszałków - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Jeden na jeden" w TVN24, pytany o możliwą zmianę liczby wicemarszałków izby niższej po powstaniu klubu Rozwój Plus. Czarzasty mówił też o możliwej zmianie usadzenia w ławach opozycji. - Jeżeli ktoś marzy o tym, żeby za rok przejąć władzę w naszym kraju, to wydaje mi się, że jest w stanie się porozumieć, gdzie będzie siedział - powiedział.

W lipcu Mateusz Morawiecki ogłosił utworzenie w Sejmie nowego klubu parlamentarnego - Rozwój Plus. Tym samym już dwa kluby - po Centrum Pauliny Hennig-Kloski - nie mają swojego wicemarszałka. W związku z tym Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy w sprawie nowej uchwały, która miałaby zwiększyć ich liczbę z sześciu do ośmiu - informował w zeszłym tygodniu RMF.

O możliwe dostosowanie liczby wicemarszałków do liczby klubów pytany był w "Jeden na jeden" w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Jest uchwała Sejmu w tej sprawie. Uchwała Sejmu mówi, że jest marszałek i jest sześciu wicemarszałków. Nie planuję zmian tej uchwały - odpowiedział.

Obecnie w Prezydium Sejmu jest jeden wakat na stanowisku wicemarszałka. Swojego reprezentanta nie zgłosił w 2023 roku PiS. Czy zatem Rozwój Plus, Centrum i PiS mają walczyć o to jedno miejsce? - Zapraszam - odparł marszałek.

Nowe usadzenie na sali plenarnej? "Są dwa rozwiązania"

Członkowie klubu Rozwój Plus nie siedzą na sali plenarnej w jednej grupie, lecz są wymieszani wśród posłów PiS. Miejsce Morawieckiego jest tuż obok Jacka Sasina. Czy możliwa jest zatem zmiana usadzenia w ławach opozycji? - Kancelaria Sejmu w osobie pana ministra Woźniaka zaproponowała dwa rozwiązania - powiedział Czarzasty. - To już mało ważne jakie - odparł, pytany o szczegóły.

Według marszałka, wszystko zależy teraz od posłów opozycji. - Przypomnę uprzejmie, że każdy z tych posłów i posłanek ma swoją "wizytóweczkę". Będą siedzieli tam, gdzie siedzą, jak się nie dogadają - zapowiedział Czarzasty.

- Jeżeli ktoś marzy o tym, żeby za rok przejąć władzę w naszym kraju, to wydaje mi się, że jest w stanie się porozumieć co do tego, gdzie będzie siedział - powiedział. - Politycy są poważni, nawet czasami ze strony prawicowej - spuentował.

OGLĄDAJ: Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Jeden na jeden
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Anastazja Kuś
"Kariera przez pośladki"? Anastazja Kuś: nie pozostawiłam żadnych złudzeń
Michał Moch
Udostępnij:
Tagi:
Włodzimierz CzarzastySejm
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
15-latek zderzył się z Porsche
15-latek wjechał w Porsche. Koledzy uciekli
Białystok
Lato, słońce, gorąco, lipiec, sierpień, upał
IMGW ostrzega przed upałem w części kraju
METEO
Emerytka
Źle trafili z oszustwem "na policjanta"
Świat
Piotr Rutkowski
Szczepionka na czerniaka już niedługo? "Marzenie każdego, kto leczy nowotwory"
Zdrowie
imageTitle
"Legenda". Wielkie słowa o Lewandowskim
EUROSPORT
Ataki na Kijów 20.08.2026
Zmasowany atak na Ukrainę, są ranni i ofiary śmiertelne. W Polsce alerty RCB
Świat
16-tatkowi motocykl udostępnił ojciec
Bez prawa jazdy, rejestracji i ubezpieczenia. Na jazdę pozwolił mu ojciec
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Czarzasty o "misji" prezydenta. "Mógłby zrobić o wiele więcej"
JEDEN NA JEDEN
Trąba powietrzna widziana w rejonach Górzna
"Krótkotrwała trąba powietrzna" nad Górznem
METEO
imageTitle
Zverev przegrał z pogromcą Hurkacza. A miał piłkę meczową
EUROSPORT
fabryka spawacz praca shutterstock_2710771507
Nowe dane z przemysłu
BIZNES
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
"Potężne zaskoczenie". Tak zarabiają Polacy
BIZNES
Donald Trump
Trump grozi "gospodarczym D-Day". Jest reakcja
BIZNES
pap_20170427_097
"To jest początek drogi". Czarzasty o spotkaniu liderów i liście zmian
BIZNES
Marcin Romanowski
W Romanowskiego uderzają przepisy, które uchwalił PiS. "Karma legislacyjna"
Polska
imageTitle
"Infantino się zmobilizuje i wygra wybory". Były prezes PZPN bez cienia wątpliwości
EUROSPORT
MOP Brwinów
Dwa potrącenia na autostradzie A2, w akcji śmigłowiec ratowniczy
WARSZAWA
Akcja gaśnicza w Vilarinho da Castanheira w Portugalii
Portugalia. Kolejni ranni strażacy podczas gaszenia pożarów
METEO
Maciej Lisowski
Czy fundacja Macieja Lisowskiego zniknie? Ministerstwo domaga się zwrotu miliona złotych
Sebastian Klauziński
imageTitle
Pucharowy czwartek. O której mecze polskich drużyn w ostatniej rundzie eliminacji?
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjna porażka Sabalenki. Wielka szansa przed Rybakiną
EUROSPORT
BURZA LATO
Gdzie jest burza? Tu grzmi od rana
METEO
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy asfalt na Wisłostradzie i Grójeckiej. Naprawią też trasę uszkodzoną przez pożar
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski bohaterem Chicago Fire. Mecz przerwany na niemal dwie godziny
EUROSPORT
Blackout w Sewastopolu (22.07)
Sewastopol bez prądu. "Przerwa konieczna, by zapobiec rozległej awarii"
Świat
46 min
Teheran, Iran
Iran zaprzeczy prawom fizyki? "Stoimy bezradni"
Podcast o zagranicy
pieniadze dolary liczenie shutterstock_2741044251
Tak rośnie dług w USA. Historyczna bariera przekroczona
BIZNES
imageTitle
Godzina ćwierćfinału Świątek. Zła wiadomość dla kibiców
EUROSPORT
Anastazja Kuś
"Kariera przez pośladki"? Anastazja Kuś: nie pozostawiłam żadnych złudzeń
Michał Moch
imageTitle
Świątek poznała kolejną rywalkę. Dopiero co walczyła z nią o tytuł
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica