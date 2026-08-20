Rozwój Plus z wicemarszałkiem Sejmu? "Jest uchwała Sejmu w tej sprawie"
W lipcu Mateusz Morawiecki ogłosił utworzenie w Sejmie nowego klubu parlamentarnego - Rozwój Plus. Tym samym już dwa kluby - po Centrum Pauliny Hennig-Kloski - nie mają swojego wicemarszałka. W związku z tym Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy w sprawie nowej uchwały, która miałaby zwiększyć ich liczbę z sześciu do ośmiu - informował w zeszłym tygodniu RMF.
O możliwe dostosowanie liczby wicemarszałków do liczby klubów pytany był w "Jeden na jeden" w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Jest uchwała Sejmu w tej sprawie. Uchwała Sejmu mówi, że jest marszałek i jest sześciu wicemarszałków. Nie planuję zmian tej uchwały - odpowiedział.
Obecnie w Prezydium Sejmu jest jeden wakat na stanowisku wicemarszałka. Swojego reprezentanta nie zgłosił w 2023 roku PiS. Czy zatem Rozwój Plus, Centrum i PiS mają walczyć o to jedno miejsce? - Zapraszam - odparł marszałek.
Nowe usadzenie na sali plenarnej? "Są dwa rozwiązania"
Członkowie klubu Rozwój Plus nie siedzą na sali plenarnej w jednej grupie, lecz są wymieszani wśród posłów PiS. Miejsce Morawieckiego jest tuż obok Jacka Sasina. Czy możliwa jest zatem zmiana usadzenia w ławach opozycji? - Kancelaria Sejmu w osobie pana ministra Woźniaka zaproponowała dwa rozwiązania - powiedział Czarzasty. - To już mało ważne jakie - odparł, pytany o szczegóły.
Według marszałka, wszystko zależy teraz od posłów opozycji. - Przypomnę uprzejmie, że każdy z tych posłów i posłanek ma swoją "wizytóweczkę". Będą siedzieli tam, gdzie siedzą, jak się nie dogadają - zapowiedział Czarzasty.
- Jeżeli ktoś marzy o tym, żeby za rok przejąć władzę w naszym kraju, to wydaje mi się, że jest w stanie się porozumieć co do tego, gdzie będzie siedział - powiedział. - Politycy są poważni, nawet czasami ze strony prawicowej - spuentował.